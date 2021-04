Halvanden million i Californien vil stemme om guvernørs fremtid

Tv-personlighed Caitlyn Jenner har meldt ud, at hun er klar til at tage kampen op mod guvernør Gavin Newsom.

1,6 millioner mennesker i USA's mest folkerige delstat, Californien, har skrevet under på, at delstatens guvernør Gavin Newsoms fremtid skal til afstemning.

Det melder indenrigsministeren i Californien mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Underskriftindsamlingen er ledet af republikanerne, der ønsker at afsætte den demokratiske guvernør.

Delstaten har endnu ikke formelt godkendt valget om Newsoms politiske fremtid.

De personer, der har underskrevet erklæringerne, har 30 dage til at trække deres underskrifter tilbage, selv om det er usandsynligt.

Hvis ikke det sker, vil der sandsynligvis komme valg til efteråret i Californien, skriver Reuters.

Her vil vælgerne skulle tage stilling til, om Newsom skal afsættes, og hvem der skal erstatte ham. Sidste spørgsmål skal der kun tages stilling til, hvis mere end halvdelen stemmer ja til første spørgsmål. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det kræver 1,6 millioner gyldige underskrifter at sende befolkningen til valg i Californien. Der bor knap 40 millioner indbyggere i delstaten.

Newsom er tidligere borgmester i San Francisco, og han blev valgt som guvernør i 2018 med 62 procent af stemmerne. Han vil stille op til genvalg i 2022.

Planerne om et valg om at erstatte Newsom begyndte i februar sidste år og er ledet af gruppen California Patriot Coalition, der er imod Newsoms liberale politik.

Gruppen har fået medvind under coronakrisen, hvor frustration over statens vaccineudrulning, lukkede skoler og restriktioner er taget til.

Allerede nu tyder det på, at valget kan blive kaotisk, da tre Republikanere - heriblandt tv-personligheden Caitlyn Jenner - har sagt, at de gerne vil erstatte Newsom.

Caitlyn Jenner, der er født Bruce Jenner, vandt en guldmedalje i tikamp for mænd ved OL i 1976. Siden har man kunnet følge Jenners forvandling til en kvinde gennem reality-serien "Keeping Up with the Kardashians".

/ritzau/