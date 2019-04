Californien visker tavlen ren og fjerner 54.000 cannabisdomme

Efter at Californien sidste år legaliserede cannabis, vil staten give lovovertrædere bedre fremtidsudsigter.

Anklagemyndighederne i Los Angeles og San Joaquin øst for San Francisco arbejder på at fjerne 54.000 domme relateret til marihuana med tilbagevirkende kraft.

Californien ønsker således "at viske tavlen ren", efter at delstaten legaliserede hash 1. januar sidste år.

Anklagerne vurderer, at der er 50.000 domme i Los Angeles County, som er berettiget til at blive annulleret, mens der er 4000 i San Joaquin County.

Det er uklart, hvor lang tid dommene går tilbage i tiden.

- Dette arbejde vil forbedre folks liv ved at slette fejlene i deres fortid og forhåbentligt lede dem på vej mod en bedre fremtid, udtaler statsanklager i Los Angeles County Jackie Lacey i en erklæring.

- At hjælpe med at rydde den vej ved at reducere eller ophæve cannabisdomme kan resultere i, at nogle sikrer sig et job. Det kan også give nogle adgang til programmer, som ikke tidligere har været tilgængelig for dem, siger hun.

Undersøgelser har vist, at sorte mennesker er mere tilbøjelige til at blive anholdt og straffet i forbindelse med stoffer. Kritikere hævder, at det er med til at skabe en ond cirkel af fattigdom og fængsling, fordi det afholder dem fra at finde arbejde og bolig.

I 2016 viste en undersøgelse, at selv om sorte kun udgør seks procent af befolkningen i Californien, så tegner de sig for næsten en fjerdedel af de, der sidder i fængsel for kriminalitet relateret til marihuana.

- Fortidens fejl bliver videreført fra generation til generation. Det her giver os en mulighed for at gå tilbage og rette op på fejlen, siger statsanklager i San Joaquin County Tori Verber Salazar.

Lovforslag 64 trådte i kraft 1. januar 2018. Loven betyder, at folk må være i besiddelse af og købe op til 30 gram marihuana. Den tillader samtidig folk at have op til seks cannabisplanter til eget forbrug.

Næsten 60 procent af vælgerne i Los Angeles County støttede lovforslaget.

/ritzau/dpa