Californiens guvernør truer med at skrue ned for vandforsyning

Californiens guvernør, Gavin Newsom, siger mandag, at han vil indføre strikse begrænsninger på vandforbruget i delstaten, hvis ikke borgere og virksomheder selv bliver bedre til at spare på vandet.

Newsom har udstedt ultimatummet efter et møde med flere af Californiens største vandforsyningsselskaber. Det kommer forud for, hvad eksperter frygter kan blive endnu en varm og tør sommer i hælene på mere end tre års tørke i delstaten.

- Hvert eneste vandforsyningsselskab i delstaten er nødt til at gøre mere for at fortælle om nødsituationen med tørke og implementere vandbesparelsestiltag, siger Newsom i en tale.

- Californierne har gjort meget for at ændre forbruget siden den seneste tørke, men vi har på det seneste registreret et øget vandforbrug. Vi er alle nødt til at blive mere bevidste omkring, hvordan vi får hver en dråbe til at tælle.

De seneste års tørke har efterladt store dele af Californiens naturområder knastørre. Det har ført til en stigning i antallet af skovbrande, hvoraf flere har været usædvanligt voldsomme.

Den californiske guvernør foreslår blandt andet, at borgerne sparer på vandet ved at tage kortere bade, vaske tøj mindre hyppigt og vande deres plæner mindre.

I byerne Los Angeles, Orange, San Diego, Riverside, San Bernardino og Ventura er borgerne allerede blevet beordret til ikke at vande deres græsplæner og haver mere end to gange om ugen.

Overholdes dette ikke, risikerer man en bøde på 2000 dollar. Det svarer til 14.000 kroner.

Demokraten Gavin Newsom har tidligere opfordret borgerne i Californien til at reducere vandforbruget med 15 procent. Dette har dog vist sig ikke at være nok, siger han mandag.

Guvernøren skal forsøge at sikre sig en ny valgperiode ved midtvejsvalget i november.

/ritzau/Reuters