Californiens smittetal overstiger hastigt New Yorks

Smittestigninger i Californien er en "påmindelse om virussets store konsekvenser", siger delstatens guvernør.

Californien er nu den delstat i USA med flest coronatilfælde, og den trækker hastigt fra New York, der hidtil havde flest.

Det viser Johns Hopkins Universitys (JHU) løbende opgørelse natten til torsdag dansk tid.

Således er der i Californien 415.004, der er blevet registreret som smittede, mens tallet i New York er 408.886.

Tirsdag lokal tid var ifølge universitetets opgørelse første dag i løbet af de seneste måneder, at Californien havde flere smittede end New York.

Her var der 409.305, der havde fået foretaget en positiv test i Californien. I New York var der 408.181 bekræftede smittetilfælde.

Tallene afspejler en udvikling, hvor virusset fortsætter med at hærge i det sydlige og vestlige USA, mens New York, virussets oprindelige epicenter i USA, har oplevet markant mindre smitte de seneste måneder.

Myndighederne påpeger dog ifølge nyhedsbureauet AFP, at Californien er langt den største delstat med omtrent 40 millioner indbyggere. Det er lidt over dobbelt så mange som New York.

Smittestigningen skyldes blandt andet genåbningen af Californien. Det forklarer guvernør Gavin Newsom onsdag lokal tid.

- Det er på nogle måder ikke så overraskende - når vi er begyndt at genåbne nøglesektorer i økonomien, og folk fortsætter med at blande sig og komme i tæt kontakt med andre, der kan være smittede - at vi ser, at tallene stiger, siger Newsom ifølge AFP.

Han advarer også om, at stigningen i smittetilfælde er en påmindelse om "de store konsekvenser, som virusset fortsætter med at have".

Dødstallet er dog stadig en hel del højere i delstaten New York, hvor 32.558 ifølge JHU er døde efter virussmitte. I Californien er tallet 8016.

Men ifølge AFP er antallet af indlæggelser steget dramatisk i Californien.

Onsdag lokal tid er over 7000 mennesker på hospitalet, mens 2000 ligger på intensivafdelinger, melder nyhedsbureauet.

Californien blev oprindeligt fremhævet som et eksempel til efterfølgelse, da det var den første delstat, der gik i egentligt lockdown.

Men efter at have genåbnet og slækket på coronarestriktionerne er smitten steget. Delstaten har derfor været tvunget til at rulle genåbningen delvist tilbage.

Også Texas og Florida er blandt de hårdest ramte delstater for tiden.

I Washington D.C - som ikke har været blandt de værst ramte steder USA, men langtfra er gået fri for smitte - er en kantinemedarbejder, der blandt andet betjener ansatte i Det Hvide Hus, testet coronapositiv.

Det melder tre embedsmænd under præsident Donald Trump onsdag lokal tid ifølge NBC News.

Medarbejderen har været ansat i en bygning nær Det Hvide Hus, hvor man derfor er gået i gang med at opspore kontakter, men vurderer, at smitterisikoen har været lav.

