Cambridge Analytica-sagen

* Den britiske psykolog og dataforsker Aleksander Kogan brugte i 2014 Facebook til at indsamle data om folks personlighedstyper til videnskabelige formål.

* 270.000 Facebook-brugere - fortrinsvis i USA - deltog i en quiz. De fik et par dollar for at være med.

* Der blev også indsamlet data fra deltagernes Facebook-venner.

* Der er indsamlet data fra omkring 87 millioner brugere, heriblandt knap 42.000 danskere.

* Analysefirmaet Cambridge Analytica købte oplysningerne, oplyser Christopher Wylie, der selv har arbejdet for firmaet.

* Cambridge Analytica arbejdede for Trump-kampagnen. Firmaet benægter, at materialet fra Facebook blev brugt i den forbindelse.

Kilder: BBC, The Guardian, Facebook, dpa, Sky News.

