Cameron siger Iran også har et ansvar i Det Røde Hav

Den britiske udenrigsminister, David Cameron, siger, at Iran har noget af ansvaret for at få stoppet angreb mod skibe i Det Røde Hav.

Cameron siger, at han i en telefonsamtale med Irans udenrigsminister, Hossein Amir-Abdollahian, har gjort det klart, at Iran har et ansvar for at få hindret angrebene i kraft af, at iranerne længe har støttet Houthi-oprørerne i Yemen, som står bag angrebene.

Det skriver Cameron på X, det tidligere Twitter.

Den britiske udenrigsminister understreger, at angrebene truer uskyldige liv og den globale økonomi.

Den magtfulde Houthi-bevægelse, som støttes af Iran, og som kontrollerer store dele af Yemen, har i de seneste uger optrappet angreb mod handelsskibe i Det Røde Hav. Angrebene er en reaktion på Israels krigsførelse mod Hamas.

Et Mærsk-skib blev lørdag aften ramt af et missil i Bab al-Mandeb-strædet, og skibet blev søndag morgen igen forsøgt bordet af fire små både kontrolleret af Houthi-bevægelsen i den sydlige del af Det Røde Hav.

Det oplyste USA's militære centralkommando, Centcom, søndag.

Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Ramsmussen (M), at "det uprovokerede angreb mod skibet "Maersk Hangzhou" er fuldstændig uacceptabelt".

Han siger, at Udenrigsministeriet er i tæt kontakt med Mærsk.

- Vi er fortsat ved at danne os det fulde overblik over situationen. Heldigvis er ingen kommet til skade, og tilsyneladende er der ikke omfattende skader på skibet. Angrebet understreger desværre med al tydelighed, hvor alvorlig situationen er ved Det Røde Hav, siger Løkke Rasmussen.

Besætningsmedlemmerne om bord på de små både, som angreb søndag morgen, affyrede håndvåben mod containerskibet.

Helikoptere fra den amerikanske flåde bevarede ilden og sænkede i alt tre af de fire små både og dræbte besætningsmedlemmerne. Den fjerde båd formåede at flygte fra området, skriver Reuters.

For at vurdere sikkerhedssituationen i området og undersøge hændelserne nærmere, har Mærsk valgt at udsætte alle rederiets sejladser gennem Det Røde Hav de næste 48 timer.

/ritzau/