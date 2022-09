Camillas dronningetitel har samme værdighed som hendes forgængeres

Hvorfor bærer kong Charles III' s ægtefælle, Camilla Parker Bowles, titlen queen consort (dronningegemalinde) i stedet for queen (dronning)?

I det britiske kongehus er det kun kvindelige monarker, der formelt har titel af queen (dronning). Titlen queen consort betyder, at vedkommende er kongens hustru. Da George VI blev konge i 1936, fik hans hustru ligeledes titel af queen consort, men var i daglig tale kendt som dronning Elizabeth. Da hendes egen datter blev regent og dronning Elizabeth II, blev hun i stedet kendt som dronningemoderen. Det samme gjorde sig gældende for dronning Alexandra af Danmark. Hun blev omtalt som dronning Alexandra, da hendes mand blev kong Edward VII i 1901, men var formelt queen consort. Ordet consort er med til at understrege, at monarkens ægtefælle ikke er en del af arvefølgen. Den praktiske betydning af udtrykket er bare gået lidt i glemmebogen, fordi briterne har haft en kvindelige monark, en dronning, i over 70 år.