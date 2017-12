Canada bliver vært for krisemøde om Nordkoreas atomprogram

Udenrigsministre fra nordamerikanske og asiatiske lande skal mødes i Canada i januar for at snakke Nordkorea.

Canada og USA oplyser tirsdag, at de sammen vil være vært for et topmøde for udenrigsministre, der skal forsøge at finde svar på den politiske krise med Kim Jong-uns styre i Nordkorea.

Mødet vil blive holdt i Vancouver 16. januar. Japan og Sydkorea vil blandt andet sende delegationer til mødet.

- Vi mener, at diplomatiske løsninger på krisen er essentielle og mulige, siger den canadiske udenrigsminister, Chrystia Freeland, på et pressemøde med sin amerikanske kollega, Rex Tillerson.

Tillerson siger på pressemødet, at det internationale samfund vil stå sammen om at lægge pres på Nordkorea, indtil landet opgiver sit atomprogram.

/ritzau/Reuters