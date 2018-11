Canada er ramt af mangel på cannabis kort efter legalisering

Det lovlige salg af cannabis kan ikke følge med efterspørgslen, så flere canadiere køber stadig hash illegalt.

Canada er ramt af omfattende mangel på cannabis, blot to uger efter at det blev legaliseret i landet.

Mange købere går således forgæves i de nyåbnede cannabis-butikker, og derfor er mange allerede vendt tilbage til det sorte marked.

Den landsdækkende legalisering, der trådte i kraft den 17. oktober, blev ellers modtaget med stor glæde blandt mange canadiere.

De første dage var der lange køer ved flere af de canadiske cannabis-butikker. Men allerede på andendagen for legaliseringen begyndt flere butikker at melde udsolgt.

I butikken High North i Labrador City i det østlige Canada har der været mangel på leverancer af cannabis i ti dage i streg.

- Producenterne bliver ved med at sige, at der vil være et par bump på vejen. Men det her er ikke et bump, men et kæmpe hul i vejen, siger Trevor Tobin, der ejer butikken.

Derfor har mange købere i området meldt ud, at de vender tilbage til det sorte marked, fortæller hans mor, Brenda Tobin, der er medejer af butikken.

Det er ikke fordi, at Canada ikke kan producere cannabis nok. De manglende leverancer skyldes derimod, at det tager lang tid at udstede offentlige tilladelser til producenterne.

De canadiske provinser står hver især for salget af cannabis og hovedparterne af reglerne omkring salget. Men meldingen fra provinser i hele landet er enslydende: Der er mangel på cannabis i butikkerne.

I provinsen Ontario er der endnu ikke åbnet nogle cannabis-butikker. I stedet kan de lokale lovligt købe cannabis på statsejede hjemmesider.

På blot en uge er der blevet sendt 150.000 online-ordrer i Ontario, hvilket overstiger salget i alle de øvrige stater tilsammen, hvorfor webshoppen har svært ved at følge med.

Devyn Stackhouse er en af dem, der har bestilt cannabis på den statsejede hjemmeside. Men efter en uge har han stadig ikke modtaget sin bestilling.

- Hvis regeringen var mere seriøs omkring adgangen til lovlig cannabis og omkring at ødelægge det ulovlige marked, så ville der være afsat penge til webshoppen, siger han.

/ritzau/AP