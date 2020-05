Canada giver grønt lys til mulig udlevering af Huawei-chef

Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou, blev i december 2018 anholdt i Vancouver på opfordring fra USA.

En canadisk domstol har onsdag givet grønt lys til, at sagen om en mulig udlevering af Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou, til USA kan fortsætte.

Det fremgår af den canadiske dommer Heather Holmes' afgørelse.

Afgørelsen er blevet offentliggjort klokken 20 onsdag dansk tid.

Meng Wanzhou, der er datter af Huaweis grundlægger, Ren Zhengfei, blev anholdt i lufthavnen i den canadiske by Vancouver den 1. december 2018. Anholdelsen skete på opfordring fra USA.

Hun er sigtet for at have brudt de amerikanske sanktioner mod Iran.

Højesteret i den canadiske provins British Columbia har afgjort, at Meng potentielt kan udleveres til USA, fordi anklagerne mod hende også betragtes som en forbrydelse i Canada. Det skriver dommer Heather Holmes.

Næste fase i udleveringssagen mod Meng Wanzhou fortsætter i juni. De afsluttende bemærkninger forventes sidst i september og først i oktober.

