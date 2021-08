Canada gør vaccination obligatorisk for alle statsansatte

Canadas regering indfører krav om, at alle landets omkring 300.000 statsansatte skal være vaccineret mod covid-19 inden udgangen af oktober.

Det oplyser regeringen fredag lokal tid.

Vaccinationskravet kommer også til at gælde for de fleste passagerer på fly, tog og skibe.

- Det er den bedste måde at få stoppet pandemien på, og for fortsat at kunne holde økonomien åben på sikker vis, siger Dominic LeBlanc, der er minister med ansvar for den føderale regerings samarbejde med de lokale regeringer i Canadas provinser og territorier.

De nye krav falder sammen med, at smittekurven i Canada er på vej op som følge af Delta-varianten.

Den føderale regering er Canadas største arbejdsgiver, og ifølge LeBlanc skal kravet om vaccination bidrage til, at dækningen mod covid-19 er så stor i befolkningen, at økonomien kan blive åbnet helt op.

Sammenlignet med mange andre lande er en stor del af befolkningen i Canada færdigvaccineret. Andelen er på over 63 procent ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University lørdag. Det svarer til 23,8 millioner personer.

Mandag i denne uge åbnede Canada sin grænse for indrejsende fra USA. Men kun for personer, der er færdigvaccineret.

Grænsen mellem USA og Canada har været lukket for almindelig indrejse siden marts 2020 på grund af coronapandemien.

I begyndelsen af september vil Canada begynde at tillade indrejse for internationale flypassagerer, der er færdigvaccineret.

/ritzau/AFP