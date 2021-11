Canada har opdaget første tilfælde af ny coronavariant

To personer i Canada, der for nylig har besøgt Nigeria, er konstateret smittet med Omikron-variant.

Canada har søndag opdaget sine første tilfælde af den nye Omikron-variant. Der er tale om to personer, som for nylig har været i Nigeria.

Det oplyser den canadiske sundhedsminister, Jean-Yves Duclos, i en meddelelse søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det forventes, at andre tilfælde af varianten vil blive fundet i Canada, siger ministeren.

De to smittede er i isolation, mens myndighederne forsøger at opspore, hvem de har været i kontakt med. Begge tilfælde blev opdaget i Canadas hovedstad, Ottawa, der ligger i provinsen Ontario.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den nye variant af coronavirusset blev registreret for første gang i Sydafrika i sidste uge.

Den nye og muligvis stærkt smitsomme variant bærer navnet B. 1.1.529 eller Omikron. Den førte i flere lande straks til rejserestriktioner for personer fra Sydafrika og andre lande i det sydlige Afrika.

Også i Danmark, hvor Statens Serum Institut (SSI) i weekenden meddelte, at varianten var fundet i to personer indrejst med fly fra Sydafrika.

Omikron adskiller sig fra de kendte varianter ved, at den har en anderledes overflade og flere mutationer.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO giver varianten grund til bekymring.

- Denne variant har et stort antal mutationer, og nogle af dem er bekymrende, skrev WHO i en meddelelse fredag.

- Den foreløbige dokumentation tyder på, at der er en øget risiko for at blive smittet igen med denne variant sammenlignet med andre varianter af bekymring.

WHO kategoriserer de forskellige varianter som værende enten af "interesse" eller "bekymring". Hidtil er kun fire varianter blevet kategoriseret som bekymrende.

Ifølge WHO vil det tage dage eller muligvis flere uger at opnå en større forståelse for, hvor alvorlig den nye variant.

/ritzau/