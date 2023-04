Canada hjemtager fire kvinder og syv børn fra Syrien

Canadas regering har torsdag hjemtaget 14 canadiske statsborgere - fire kvinder og ti børn - fra syriske fangelejre, hvor udlændinge, der angiveligt har støttet Islamisk Stat, har været anbragt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

To af kvinderne blev anholdt, da de ankom til Canada.

- Mens der er meldinger om forværrede forhold i lejrene i det nordøstlige Syrien, har vi været særlig bekymrede for de canadiske børns sundhed og velvære, lyder det i en fælles udtalelse fra landets udenrigsministerium og ministerium for offentlig sikkerhed.

Canadas regering har fået kritik for at være for langsom til at hjemtage dets statsborgere i syriske fangelejre. Regeringen har hele tiden sagt, at situationen i området var for ustabil til at gøre det.

Udenrigsministeriet har sagt, at nogle af de hjemtagne kvinder kan blive retsforfulgt for at støtte den militante gruppe Islamisk Stat.

- Hvor der er tilstrækkeligt bevismateriale til det, vil ordensmagten og myndigheder for offentlig sikkerhed uafhængigt tage de nødvendige forholdsregler for, at vores samfund forbliver sikkert, lyder det i udtalelsen ifølge Reuters.

- Det er en seriøs lovovertrædelse for enhver at forlade Canada for vel vidende at støtte en terrorgruppe, og dem, der deltager i sådanne aktiviteter, vil stå over for canadisk lov.

De to anholdte kvinder er ikke blevet sigtet, oplyser deres advokat, Lawrence Greenspoon, til Reuters.

Anklagere vil dog forsøge at få lavet en såkaldt fredsbinding med kvinderne. Det er en ordre fra en straffedomstol, der kræver, at en person holder freden og udviser god opførsel i en periode.

I dette tilfælde vil kvinderne i så fald skulle leve op til krav om eksempelvis ikke at kommunikere med bestemte personer og være i deres hjemme på bestemte tidspunkter i op til et år.

Tre kvinder, der er rejst fra Danmark til Syrien, og deres i alt fem børn sidder stadig i fangelejre i Syrien. Den danske regering får kritik for at nøle med at få dem hjem.

Der er intern uenighed om, hvorvidt kvinderne og deres børn skal hjemtages, internt i SVM-regeringen. Moderaterne mener, at børnene skal til Danmark, selv om det betyder, at mødrene også kommer med.

Den holdning deler Venstre og Socialdemokratiet ikke.

