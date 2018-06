Canada indbringer USA's stål- og aluminiumstold til WTO

USA's nære handelspartnere søger hjælp hos verdenshandelsorganisation for at få fjernet amerikansk told.

I lighed med EU har Canada fredag indgivet en klage til Verdenshandelsorganisationen, WTO, som svar på USA's "ulovlige" toldsatser på stål og aluminium.

- Toldsatserne er ikke i overensstemmelse med USA's internationale handelsforpligtelser og WTO's regler, udtaler Canadas udenrigsminister, Chrystia Freeland, i en meddelelse.

Den amerikanske regering meddelte torsdag, at importeret stål og aluminium fra EU, Canada og Mexico pålægges en told på henholdsvis 25 procent og ti procent med virkning fra den 1. juni.

Den canadiske regering svarede omgående igen med tilsvarende satser på amerikansk produceret stål og aluminium samt en række forbrugerprodukter.

Tidligere fredag klagede EU til WTO over USA's metaltold.

EU-Kommissionen er desuden i gang med at udarbejde et svar på USA's told og har lavet en liste over amerikanske varer, der skal betales told af, når de importeres til EU.

Listen tæller alt fra motorcykler over cowboybukser til juice og bourbon.

Den nye EU-told ventes at ramme udvalgte amerikanske varer fra 20. juni.

WTO er den eneste globale organisation, der tager sig af handelsregler mellem lande i verden.

/ritzau/