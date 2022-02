Canada sender flere våben og halv milliard dollar til Ukraine

Ny militær og økonomisk støtte til Ukraine skal bruges til at afskrække Rusland, siger Justin Trudeau.

Canada vil sende flere våben til Ukraine og låne landet yderligere 500 millioner canadiske dollar til at hjælpe det med at forsvare sig mod Rusland.

Det siger Canadas premierminister, Justin Trudeau, mandag.

Beløbet svarer til godt 2,5 milliarder kroner.

- Med tanke på situationens alvor og efter samtaler med vores ukrainske partnere har jeg godkendt en forsyning af dødbringende udstyr og ammunition til en værdi af 7,8 millioner dollar, siger Trudeau på et pressemøde.

- Det sker som svar på en specifik anmodning fra Ukraine og er en tilføjelse til det ikke-dødbringende udstyr, vi allerede har stillet til rådighed.

Justin Trudeau tilføjer, at hensigten med den canadiske støtte er at afskrække russisk aggression.

Lånet på 500 millioner canadiske dollar er i tillæg til et lån på 120 millioner, som Canada annoncerede tidligere på året.

Dermed har Canada siden starten af 2022 lånt Ukraine 620 millioner canadiske dollar. Det svarer til 3,2 milliarder kroner.

Ligesom flere andre vestlige lande har Canada varslet alvorlige økonomiske sanktioner mod Rusland, hvis landet angriber Ukraine.

Regeringen i Moskva har gentagne gange sagt, at den ikke har planer om en invasion.

Den seneste uge er advarslerne om et snarligt russisk angreb dog taget til i styrke. Mandag sagde Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, at han har hørt, at Rusland kan invadere landet onsdag.

Canada, der er hjemsted for et stort antal ukrainske migranter, har beordret alle sine militære træningsfolk til at forlade Ukraine.

Landet har også lukket sin ambassade i Kijev midlertidigt.

Cirka 200 canadiske soldater har været udstationeret i Ukraine siden 2015. Her har de hjulpet med at træne de ukrainske styrker.

/ritzau/AFP