Canada stejler over Trumps plan om Putin til G7-møde

Rusland kører ikke efter internationale regler og skal ikke med i G7, siger premierminister Trudeau.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, er imod den amerikanske præsident Donald Trumps plan om at invitere Rusland med til det næste G7-topmøde.

Det skriver dpa.

- Rusland blev udelukket fra G7, efter at det invaderede Krim for nogle år siden. De fortsætter med ikke at vise respekt for internationale regler og normer. Derfor er de ikke med i G7, siger Trudeau.

Hans udtalelse kommer, efter at Donald Trump er gået i gang med at ændre på årets G7-topmøde.

Det skulle egentlig finde sted senere i denne måned i USA, men lørdag sagde Trump, at han udskyder det til september eller måske senere.

Hans meddelelse kom i præsidentflyet på vej til Washington D.C. fra Florida, hvor han havde set opsendelsen af SpaceX-raketten.

Og Trump havde flere overraskelser.

- Jeg udskyder det, for jeg mener ikke, at G7 repræsenterer det, der sker i verden.

G7 består af det, man i gamle dage kaldte de førende industrinationer, som er USA, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Italien og Japan.

Trump sagde, at det i øjeblikket er en "meget gammeldags gruppe af lande", så han vil gerne udvide listen af lande ved det møde, han vil holde i efteråret.

Han vil invitere lederne fra Rusland, Australien, Sydkorea og Indien med.

Rusland har tidligere været med, og da hed G7 G8.

Men så invaderede og annekterede Rusland Krim-halvøen i 2014, og så blev Rusland smidt ud.

Mandag talte Trump i telefon med Vladimir Putin, Ruslands præsident, om sine planer.

Kreml kaldte efterfølgende samtalen for "konstruktiv, forretningsmæssig og med indhold", skriver nyhedsbureauet AFP.

Premierminister Trudeau vil ikke kommentere, om han bliver væk fra G7-mødet, hvis Putin kommer.

- Der er stadig mange drøftelser om hvad, hvor og hvordan det møde skal finde sted.

Han mindede om, at G20, en anden international organisation, er et forum, hvor vestlige lande jævnligt har udvekslinger med forskellige lande, som vi "ikke nødvendigvis har gode forhold til".

- Men G7 har altid været et sted for åbenhjertig samtale mellem allierede og venner, der deler så meget, og jeg håber bestemt, at det fortsætter, siger Trudeau.

