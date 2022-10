Canada udelukker 10.000 medlemmer af Irans regime

Canada afviser at give indrejsetilladelse til over 10.000 medlemmer af Irans "morderiske regime".

Det siger premierminister Justin Trudeau, som blandt andet henviser til Den Iranske Revolutionsgarde, som ifølge styret i hovedstaden Ottawa har stået bag "afskyelige forbrydelser" mod den iranske befolkning.

- Dette er den stærkeste foranstaltning, vi har over for stater og statslignende enheder, siger Trudeau, som tilføjer, at dette skridt tidligere kun er taget i anvendelse i forbindelse med regimers krigsforbrydelser og folkedrab.

Trudeau siger, at Irans "blodtørstige regimer" er ansvarlig for uroligheder og vold i landet efter den 22-årige Mahsa Aminis død.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forud for Trudeaus optrappede sanktioner mod Iran havde det amerikanske udenrigsministerium erklæret, at USA vil arbejde tættere sammen med allierede og partnere om reaktioner på Irans blodige nedkæmpelse af demonstranter og "Irans statsligt støttede vold" mod kvinder.

Amerikanske talsmand siger fredag, at over 100 mennesker nu er blevet dræbt i Iran af politi og sikkerhedsstyrker.

Mahsa Aminis døde i det moralske politis varetægt den 16. september. Hun blev tilbageholdt i Teheran for ikke at dække sit hår tilstrækkeligt med et tørklæde.

Den 22-åriges død har udløst protester i Iran og mange steder i verden.

Under de mange protester rundt om i landet har kvinder brændt deres religiøse hovedtørklæder og klippet deres hår.

/ritzau/Reuters