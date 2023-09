Canada udviser indisk diplomat efter drabsundersøgelse

En højtstående indisk diplomat er blevet udvist fra Canada i sag om mord på en sikh-leder i eksil.

Det oplyser den canadiske udenrigsminister, Melanie Joly, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Beskyldninger om at en repræsentant fra en fremmed regering kan have været involveret i mordet på en canadisk statsborger her i Canada på canadisk jord er totalt uacceptabelt, siger Joly.

- Derfor har vi i dag udvist en højtstående indisk diplomat fra Canada, siger hun uden at sætte navn på diplomaten.

Ifølge AFP er Canada i færd med at undersøge "troværdige påstande" om, at indiske agenter kan have spillet en rolle i drabet på en sikh-leder i juni nær byen Vancouver.

Det har premierminister Justin Trudeau oplyst mandag.

- I løbet af de seneste uger har de canadiske sikkerhedstjenester aktivt forfulgt troværdige anklager om et potentielt link mellem agenter fra den indiske regering og drabet på den canadiske statsborger Hardeep Singh Nijjar, siger Trudeau ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Beskyttelsen af vores statsborgere og forsvaret af vores suverænitet er fundamental, siger premierministeren.

/ritzau/