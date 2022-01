Canada vil betale 200 milliarder i erstatning til indfødte

Canada vil betale milliarder af dollar i erstatning til landets oprindelige befolkning. Pengene skal gøre op for årtier med grusomme fejl og overgreb.

Det oplyser den canadiske regering.

Regeringen har afsat 40 milliarder canadiske dollar - eller 206 milliarder kroner - til at lukke det mørke kapitel i landets historie.

Halvdelen af pengene skal gives til ofre for tvangsfjernelser, mishandling og underprioriteringer for statens hænder.

Den anden halvdel skal bruges til langsigtede reformer af skole- og velfærdssystem, så fejlene ikke gentager sig.

- Ingen erstatning kan gøre op for de traumer, som folk har gennemlevet, siger Patty Hajdu, der er Canadas minister for området.

De seneste mange år er det kommet frem, hvor dårligt den canadiske stat har stillet sin oprindelige befolkning.

Folkeslagene har blandt andet oplevet af få deres børn indskrevet på kostskoler drevet af staten og den katolske kirke.

Her skulle de vende deres egen kultur ryggen og tilegne sig vestlig kultur og tale engelsk og fransk.

Børnene blev i mange tilfælde med tvang taget fra deres familier og led af fejlernæring. De blev også udsat for fysiske og seksuelle overgreb.

Skolerne var i brug helt frem til 1997. 150.000 børn af oprindelige canadiere menes at have gået på dem.

En undersøgelseskommission beskrev i 2015 systemet som et "kulturelt folkedrab".

Siden slutningen af maj er der blevet fundet over 1000 umarkerede gravsteder nær skoler over hele Canada. Opdagelserne har vækket stor forargelse i det nordamerikanske land.

Det menes, at over 4000 børn døde af sygdom og vanrøgt på skolerne fra 1800-tallet og frem til 1990'erne.

/ritzau/dpa