Canada vil bringe 20.000 afghanske flygtninge i sikkerhed

Canada vil give op mod 20.000 afghanere, der er i fare for den fremadstormende Taliban-bevægelse, lov til at komme ind i landet.

Det oplyser den canadiske minister for immigration, Marco Mendicino, fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Situationen i Afghanistan er hjerteskærende, og Canada vil ikke stiltiende se på, siger han.

Flygtningene vil omfatte "særligt sårbare" afghanere, som stadig er i landet, eller som allerede er flygtet til nabolande. Kvinder i ledende stillinger, statsansatte samt menneskeretsforkæmpere, forfulgte minoriteter og journalister er også på den canadiske prioriteringsliste.

Udmeldingen fra Canada falder sammen med, at den islamistiske og militante Taliban-bevægelse fortsætter med at erobre terræn og byer i det krigshærgede Afghanistan og nu befinder sig tæt på hovedstaden, Kabul.

Immigrationsminister Marco Mendicino oplyser, at flere fly med asylansøgere om bord allerede har forladt Afghanistan med kurs mod Canada. Fredag landede det første fly i Toronto.

I lighed med USA har den canadiske regering besluttet at trække alle ansatte på ambassaden i Kabul ud af landet på grund af Talibans fremrykning, skriver AFP.

Tidligere fredag meddelte flere lande, heriblandt Danmark, Norge, Spanien og Holland, at de midlertidigt lukker deres ambassader og evakuerer de ansatte.

Også hjælpeorganisationer er begyndt at evakuere deres ansatte.

Taliban fortsatte fredag fremrykningen og har ifølge nyhedsbureauet dpa indtil videre indtaget 18 af de 34 provinshovedstæder i Afghanistan.

Vestlige lande frygter, at Taliban kan indtage Kabul og vælte den vestligt støttede regering.

Talibans fremmarch skaber blandt andet bekymring for de afghanere, der har arbejdet for USA's og dets allierede i landet, efter at størstedelen af de vestlige styrker har trukket sig ud af landet.

Danmark har tilbudt 45 lokalt afghanske ansatte, at de kan få midlertidigt ophold i Danmark i to år. Det oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod (S) onsdag.

Aftalen gælder nuværende ansatte på den danske ambassade samt tidligere ansatte to år tilbage, der har søgt om dansk hjælp.

/ritzau/