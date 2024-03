Canada vil gøre prævention til kvinder gratis

I Canada skal det ikke længere være en udgift for den enkelte kvinde, hvis hun ønsker at benytte sig af et præventionsmiddel for at beskytte sig mod uønsket graviditet.

På et pressemøde lørdag lokal tid - hvor regeringen fremlægger første del af en større sundhedsreform - lyder det, at staten fremover skal finansiere prævention til kvinder.

Det skal gælde de mest udbredte metoder så som spiraler, p-piller, p-stave og nødprævention, også kendt som fortrydelsespiller, uddyber landets vicepremierminister, Chrystia Freeland, på pressemødet.

Der er omkring ni millioner kvinder i Canada, som er i den reproduktive alder.

- Kvinder bør være frie til at vælge de præventionsmidler, de har brug for, uden at omkostningerne kommer i vejen. Så vi gør præventionsmidler gratis, skriver premierminister Justin Trudeau på det sociale medie X.

/ritzau/AFP