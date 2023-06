Canada vil printe advarsler på hvert enkelt cigaret

Det canadiske sundhedsministerium siger onsdag, at advarsler om risikoen ved rygning fremover vil være printet på selve cigaretterne i stedet for på pakkerne.

Canadiske rygere vil derfor fremover kunne læse advarsler som "cigaretter forårsager kræft" og "gift i hvert eneste sug" lige under deres næser, hver gang de tager et drag af en cigaret.

Det skriver det canadiske medie Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

Canada vil dermed være det første land i verden til at indføre advarsler på enkelte cigaretter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Man vil fremover også kunne læse advarsler som "cigaretter skader dine organer" og "tobaksrøg skader børn", når den føderale lov træder i kraft i august.

Cigaretfabrikanter har frem til 31. juli 2024 til at få printet advarsler på hver enkelt cigaret.

Canadas minister for sundhed, mental sundhed og afhængighed, Carolyn Bennett, siger onsdag, at individuelle advarsler på cigaretter kombineret med "opdaterede livagtige billeder" på cigaretpakker markerer en ny, skrap tilgang til at redde liv.

- Tobaksforbrug dræber fortsat 48.000 canadiere hvert år, siger Bennett.

- Vi handler ved at være det første land i verden, der mærker hvert enkelt cigaret med sundhedsadvarsler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Direktøren for Heart and Stroke Foundation Canada, Doug Roth, roser regeringens indsats for at advare rygere mod risikoen.

- Tobak er fortsat den største årsag til undgåelig sygdom og død i Canada, og disse vigtige nye tiltag vil beskytte ungdommen og støtte nuværende rygere i deres forsøg på at stoppe, siger han.

Canada håber, at få andelen af rygere under fem procent i 2035. Nu ryger 13 procent af canadierne ifølge CBC.

En antirygningsforkæmper siger til CBC, at hun også mener, at der skal ske ændringer i pakker på de såkaldte vapes eller puff bars. Et nyt canadisk studie viser, at teenagere i Canada er blandt dem i verden, hvor flest bruger vapes.

/ritzau/dpa