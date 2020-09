Canadas sundhedschef opfordrer til at begrænse kys under sex

Hvis du vil have den sikreste sex under corona, involverer det kun dig selv, lyder det fra sundhedschef.

- Sex er godt, sex er sundt.

Sådan lød det fra sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i april. I Canada ser de øverste topembedsmænd en smule mere forsigtigt på det.

Her opfordrer Canadas chef for folkesundhed nemlig par, der ikke bor sammen, til at overveje at bære mundbind og begrænse kys under sex for at forhindre spredning af coronavirus.

- Sex kan være kompliceret i coronatiden, især for dem, der ikke bor med en partner, eller hvis partner er i risikozonen, siger læge og folkesundhedschef Theresa Tam i en erklæring.

- Den laveste risiko for seksuel aktivitet under corona involverer dig selv alene, tilføjer hun.

Men dem, der har sex med en partner uden for hustanden eller med en partner, der er i risikogruppen, kan tage en række forbehold, hedder det i erklæringen.

Man kan "springe kys over og undgå ansigt til ansigt-kontakt eller nærhed og overveje at bruge en maske, der dækker næse og mund".

Tam skriver videre, at folk bør begrænse deres forbrug af alkohol eller "andre stoffer, så du og din partner(e) er i stand til at træffe en fornuftig beslutning".

Hun bemærker, at der er "meget lav sandsynlighed" for at sprede smitte med coronavirus gennem sæd eller vaginal væske. Hun opfordrer dog stadig til brug af kondom.

Antallet af smittetilfælde i Canada er oppe på 129.705, mens 9171 coronasmittede har mistet livet siden pandemiens begyndelse. Knap 90 procent af de canadiere, der har været syge med covid-19, er blevet erklæret raske igen.

/ritzau/