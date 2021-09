Canadiere vender hjem efter godt 1000 dages fængsling i Kina

En årelang diplomatisk strid, der involverer fængslingen af to canadiere og en kinesisk finanschef, har lørdag umiddelbart nået sin afslutning i det, der ligner en byttehandel.

I hvert fald er de to canadiere, forretningsmanden Michael Spavor og den tidligere diplomat Michael Kovrig, lørdag vendt hjem til Canada.

Det sker efter mere end 1000 dages fængsling i Kina.

De er lørdag blevet budt velkommen hjem af Canadas premierminister, Justin Trudeau, i den canadiske by Calgary.

Foruden duoens løsladelse er også kinesiske Meng Wanzhou blevet løsladt og lørdag vendt hjem til Kina. Hun er finanschef i den kinesiske telegigant Huawei og udgør den anden del af den diplomatiske strid.

Wanzhou, der er datter af Huaweis stifter, blev tilbageholdt under en mellemlanding i canadiske Vancouver i 2018.

Det skete på baggrund af en amerikansk udleveringsanmodning, efter at Huawei blev anklaget for at have brudt USA's sanktioner mod Iran.

Kort efter tilbageholdelsen i Vancouver blev de to canadiere anholdt i Kina.

Det skete ifølge Canada som direkte hævn for tilbageholdelsen af Wanzhou.

/ritzau/AFP