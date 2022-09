To mænd er blevet sigtet for drab, efter at de søndag angiveligt dræbte ti personer i omfattende knivangreb.

Canadisk politi er mandag fortsat på jagt efter to mænd, der mistænkes for at have dræbt ti mennesker i et knivangreb søndag.

Det oplyser politiet i en opdatering mandag.

Politiet har sat gang i en omfattende jagt på de to mistænkte, 31-årige Damien Sanderson og 30-årige Myles Sanderson.

De er begge blevet sigtet for drab, oplyser politiet mandag.

Foruden de ti dræbte blev 18 personer såret i søndagens angreb.

/ritzau/Reuters