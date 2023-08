Canadisk militær skal hjælpe med at bekæmpe skovbrande

Den canadiske regering indsætter soldater i provinsen British Columbia for at hjælpe med at bekæmpe de skovbrande, der har resulteret i ordrer om at evakuere 35.000 mennesker.

Det fortæller premierminister Justin Trudeau søndag.

I forvejen er der blevet erklæret undtagelsestilstand i provinsen, hvor alle unødvendige rejser er blevet forbudt.

Det er sket for at frigøre overnatningssteder til evakuerede borgere og de brandmænd, der kæmper mod skovbrandene.

Midt i den anspændte situation er der dog en smule håb ifølge Jason Brolund, brandchefen i West Kelowna, der er en by med 150.000 indbyggere.

- Det ser bedre ud. Vi føler endelig, at vi tager skridt i den rigtige retning i stedet for den forkerte, og det er en fantastisk følelse, fortæller han.

Skovbrande er ikke ualmindelige i Canada, men omfanget af dem har i år været værre end nogensinde før.

Over grænsen i den amerikanske delstat Washington kæmper brandmænd også mod to større skovbrande, der har sodet omkring 8100 hektar skovareal til og ødelagt 100 bygninger.

I Canada fortsætter myndighederne med at opfordre borgerne til at følge evakueringsordrer, så brandmænd ikke skal sætte deres liv på spil for at redde dem.

Ingen officielle canadiske kilder har endnu givet en vurdering af, hvor mange bygninger der er blevet ødelagt i brandene.

På sociale medier kan man dog se videoer og billeder af både ødelagte bygninger og biler.

Mindst fire brandmænd er døde i forbindelse med bekæmpelsen af skovbrandene.

Samlet er omkring 140.000 kvadratkilometer land på tværs af Canada blevet brændt af.

Repræsentanter fra regeringen forventer, at den såkaldte brandsæson muligvis fortsætter ind i efteråret på grund af tørken.

/ritzau/Reuters