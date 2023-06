Canadisk myndighed efterforsker imploderet ubåds fragtskib

Canadiske myndigheder har lørdag indledt en efterforskning af implosionen af miniubåden "Titan", hvis forsvinden nær vraget efter "Titanic" med fem mænd om bord iværksatte en storstilet redningsmission.

- Vores mandat er at finde ud af, hvad der skete, hvorfor de skete og finde ud af, hvad der skal ændres for at mindske chancen eller risikoen for lignende hændelser i fremtiden, siger Kathy Fox, der er formand for det canadiske råd for transportsikkerhed, TSB.

- Vi ved, at alle vil have svar, især familierne og offentligheden, siger hun.

Hele efterforskningen kan tage mellem 18 måneder og 2 år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdag gik efterforskere fra TSB om bord på fragtskibet "Polar Price", der sejler under canadisk flag. Skibet satte sejl fra havnen St. John's i Newfoundland i Canada i sidste uge for at bringe "Titan" til det sted, hvor den skulle nedsænkes i den nordlige del af Atlanterhavet.

TSB efterforsker rutinemæssigt ulykker, der involverer, fly, skibe, tog og rørledninger for at højne transportsikkerheden.

Rådet stiller ikke nogen til ansvar og kan heller ikke fastslå civilt eller kriminelt ansvar.

Den amerikanske kystvagt sagde torsdag, at de fem personer, der var om bord på ubåden alle var døde efter en "katastrofal implosion".

Vragrester blev fundet på havbunden omkring 500 meter fra forstavnen på "Titanic".

Artiklen fortsætter under annoncen

Sideløbende undersøger politiet i Canada også, om der er sket lovbrud under det hændelsesforløb, der førte til, at de fem om bord på "Titan" mistede livet.

Efterforskernes job er at fastslå, "om en fuld efterforskning fra politiet er berettiget", siger politikommissær fra politiet i Newfoundland Kent Osmond.

- En sådan efterforskning vil kun blive iværksat, hvis vores granskning af omstændighederne indikerer, at føderale love eller provinslove er blevet brudt, siger han.

/ritzau/AFP