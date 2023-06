Canadisk myndighed vil undersøge ubådsulykke

Canadisk agentur indleder undersøgelse af ulykken med ubåden "Titan".

Det skriver Reuters. Undersøgelsen bliver sat i værk fra canadisk side, da støttefartøjet var fra Canada.

Det lyder meldingen fra TSB i Canada, der er et uafhængigt agentur, der fremmer transportsikkerheden ved at undersøge hændelser i blandt andet havet.

I en pressemeddelelse fra TSB, lyder det ifølge Reuters, at der vil blive iværksat en "sikkerhedsundersøgelse vedrørende omstændighederne ved denne operation."

Hele verdenspressen fulgte nøje time for time med i eftersøgning af ubåden "Titan", der var på en dyb rejse 3800 meter under havets overflade for at kigge på vraget af "Titanic", der ligger omkring 690 kilometer sydøst for Newfoundland i Canada.

Om bord var fem passagerer. Men på et pressemøde torsdag aften dansk tid lød meldingen, at alt tydede på, at "Titan" var imploderet på grund af det kraftige tryk på dybt vand - og de fem afgået ved døden.

Det byggede blandt andet på, at en undervandsrobot havde fundet halepartiet og fire andre vragrester fra ubåden, der havde været savnet siden søndag.

- Vragresterne stemmer overens med et katastrofalt tab af tryk i kammeret, sagde admiral John Mauger, som har stået i spidsen for den amerikanske kystvagts indsats i eftersøgningen, på et tv-transmitteret pressemøde.

- Jeg sender vores dybfølte kondolencer til de efterladte familier.

En af passagererne var den administrerede direktør for OceanGate, Stockton Rush, der stod bag ubåden.

Tidligere fredag skrev BBC, at han i 2018 affærdigede advarsler om sikkerheden på ubåden fra specialist i dybhavsudforskning Rob McCallum på baggrund af mails, mediet havde set.

Men Rush afviste specialistens indvendinger, viste korrespondancen ifølge det britiske medie.

De øvrige personer var den franske dykker Paul-Henri Nargeolet, den 58-årige britiske eventyrer Hamish Harding samt den pakistanske forretningsmand Shazada Dawood og hans søn, Suleman Dawood.

