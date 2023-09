Canadisk parlamentariker undskylder for hyldest af naziveteran

Anthony Rota, formanden for Underhuset i det canadiske parlament, undskylder søndag aften, for at han i sin rolle som formand officielt anerkendte 98-årige Jaroslavu Hunke som en "ukrainsk helt".

Rota vidste ikke, siger han selv, at Hunke var nazist og kæmpede på tysk side i Anden Verdenskrig.

I en udtalelse tager han ansvar for sine udtalelser og det, som han kalder en "overseelse". Idéen var helt hans egen, siger han.

- Jeg er senere hen blevet gjort opmærksom på flere informationer, som gør, at jeg fortryder min beslutning, siger Rota og tilføjer, at han gerne vil give sine "mest dybfølte undskyldninger" til det jødiske folk.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rota tilføjer i sin undskyldning, at hverken hans kolleger i det canadiske parlament eller den ukrainske delegation på forhånd var blevet underrettet om hans planer om at anerkende Hunke som helt.

Det var den jødiske menneskerettighedsorganisation Center for Simon Wiesenthals Venner (FSWC), der umiddelbart gjorde opmærksom på problematikken og krævede en undskyldning.

Ifølge FSWC gjorde Hunke tjeneste for SS Waffens 14. division, som primært bestod af ukrainere.

Rotas anerkendelse af Hunke kom, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, havde været på besøg i Canada for at takke det nordamerikanske land for dets bistand i krigen mod Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter besøget fra Zelenskyj lovpriste den canadiske parlamentsformand Hunkes kamp for ukrainsk selvstændighed mod russerne.

Hunke fik to stående bifald fra alle de fremmødte.

- I en tid med voksende antisemitisme og Holocaust-forvridninger er det enormt forstyrrende at se Canadas parlament rejse sig for at bifalde et individ, der var medlem af en enhed under SS Waffen, en nazistisk militærenhed der var ansvarlig for drab af jøder og andre, skrev FSWC søndag.

/ritzau/Reuters