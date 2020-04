Canadisk politi: Angrebsmand overfaldt kæreste før masseskyderi

Et overfald på en kæreste kan have være en "katalysator" for, at en 51-årig tandlæge dræbte 22 mennesker.

Den hovedmistænkte i det værste masseskyderi i Canadas historie overfaldt sin kæreste umiddelbart inden skyderiet.

Det oplyser canadisk politi natten til lørdag dansk tid.

Politiinspektør ved Canadas beredne politi Darren Campbell fortæller, at overfaldet kan have været en "katalysator" for de 22 drab, der fulgte.

I en gennemgang af den 13 timer lange menneskejagt på gerningsmanden, der også sårede tre mennesker, siger Campbell dog, at motivet stadig efterforskes.

Den hovedmistænkte er den 51-årige tandlæge Gabriel Wortman, som blev skudt af politiet og senere døde.

Skyderiet fandt sted i den canadiske provins Nova Scotia for cirka en uge siden.

Her kørte gerningsmanden angiveligt rundt i en bil, der var malet i stil med en politibil, i den lille kystby Portapique, hvor drabene fandt sted.

De 22 omkomne gør skyderiet til det mest dødelige i moderne tid i Canada. Det overgår et skyderi i Montreal i 1989, hvor 15 kvinder blev dræbt.

Masseskyderier er relativt sjældne i Canada, som har en langt mere restriktiv våbenlovgivning end nabolandet USA.

/ritzau/AFP