Canadisk politi anholder 47 og slæber lastbiler væk i Ottawa

Canadisk politi er lørdag i gang med at rydde centrum af hovedstaden for lastbiler og demonstranter.

Politiet i Canadas hovedstad, Ottawa, har anholdt 47 personer lørdag i et forsøg på at rydde den centrale del af byen for demonstranter og lastbiler.

Det skriver politiet på Twitter.

Den canadiske tv-station CBC og andre medier skriver, at politiet har anvendt peberspray mod demonstranterne.

Politiet oplyser selv, at der ikke er brugt tåregas, men at der er anvendt et "kemisk irritament".

Det er sket "i et forsøg på at stoppe aggressiv adfærd og for betjentenes sikkerhed", skriver politiet på Twitter.

Siden fredag er 38 køretøjer blevet slæbt væk fra bymidten, oplyser politiet. Andre chauffører har selv kørt deres lastbiler væk.

Arrangørerne bag den selvudnævnte "frihedskonvoj" beskylder politiet for at være gået meget hårdhændet til værks.

I nogle tilfælde har politifolk smadret ruder i lastbilerne for at anholde folk, der havde låst sig inde.

Politiet mener, at demonstranter har fået et tilpas varsel om at opløse demonstrationen og forlade området.

- Vi bad jer forlade stedet. Vi gav jer tid til at forlade stedet. Vi gik langsomt og metodisk frem, men I var aggressive over for betjentene, lyder det i en Twitter-besked, som politiet har postet til lastbilchaufførerne.

Omkring 100 personer blev anholdt fredag.

De lastbilchauffører, som deltager i protesten, er utilfredse med den canadiske regerings vaccinekrav.

Demonstranterne har i mere end tre uger parkeret lastbiler og andre køretøjer på strategiske steder i Ottawa for at lamme byens infrastruktur.

Blandt andet har de forsøgt at blokere adgangen til parlamentet og premierminister Justin Trudeaus kontor.

/ritzau/