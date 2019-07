Canadisk politi bruger droner i jagt på drabsmistænkte unge

To teenagere er mistænkt for drabet på en professor samt et ungt par. Politiet har intensiveret jagten.

Canadisk politi har indsat droner og hunde i en omfattende menneskejagt på to drabsmistænkte teenagere i provinsen Manitoba.

De to mænd, 18-årige Bryer Schmegelsky og 19-årige Kam McLeod, er mistænkt for at have dræbt tre mennesker - en 64-årig universitetsprofessor fra Vancouver samt en amerikansk kvinde og hendes australske kæreste.

Bryer Schmegelsky og Kam McLeod blev oprindeligt meldt savnede sidste fredag, men få dage senere tog sagen en overraskende drejning, da canadisk politi udpegede de to som mistænkte for et dobbeltdrab på en 24-årig kvinde fra North Carolina, USA, og hendes 23-årige kæreste fra Sydney, Australien.

Politiet oplyser torsdag, at de to teenagere sidst er set mandag i Gillam, Manitoba.

- Dette er et meget udfordrende terræn, og det er et stort område. Der er masser af tætte buskadser og sumpområder, siger talskvinde for canadisk politi Julie Courchaine på et pressemøde.

Hun fortæller videre, at politiet har indsat droner, hunde og beredskabsfolk i jagten.

Teenagernes udbrændte bil blev fundet sidste fredag cirka 500 kilometer syd for det sted, hvor det unge par fra henholdsvis USA og Australien fire dage tidligere var fundet dræbt.

Omkring to kilometer fra den udbrændte truck blev liget af en 64-årig botanikprofessor fra University of British Columbia i Vancouver fundet.

Bryer Schmegelskys far, Al Schmegelsky, har fortalt til nyhedsbureauet The Canadian Press, at hans søn er på en "selvmordsmission".

- Han kommer til at være død i dag eller i morgen. Det er jeg sikker på. Hvil i fred, Bryer. Jeg elsker dig. Jeg er ked af, at alt det her er sket, sagde faren onsdag.

Politiet anser de to teenagere som farlige.

Den 23-årige Lucas Fowler fra Sydney og den 24-årige Chynna Deese fra North Carolina havde begivet sig ud på en to uger lang ferie, da deres køretøj brød sammen på Alaska Highway omkring 20 kilometer fra en naturpark, der er et populært udflugtsmål for turister.

Deres lig blev fundet i vejsiden nær deres køretøj den 15. juli. Men det varede tre dage, før politiet havde identificeret dem.

/ritzau/Reuters