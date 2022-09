Canadisk politi finder lig af mistænkt bag dødeligt knivangreb

En af de to mænd, der mistænkes for at stå bag et knivangreb med ti døde i Canada, er selv fundet død.

Politiet i Canada har fundet liget af en af de to mænd, der er mistænkt for at stå bag et knivangreb søndag, der har kostet ti mennesker livet.

Det omfattende knivangreb fandt sted i et samfund ved navn James Smith Cree Nation i den canadiske provins Saskatchewan.

Liget af den mistænkte havde synlige skader, oplyser canadisk politi.

19 personer blev såret i knivangrebet. Efter angrebet lød det, at to mistænkte var på fri fod, og at politiet havde sat mange kræfter ind for at fange dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet har bekræftet, at de to mistænkte er brødre.

De to mistænkte hedder Myles Sanderson og Damien Sanderson. Det er Damien Sanderson, der er fundet død.

Myles Sanderson er fortsat på fri fod, oplyser politiet, der mener, at han befinder sig i byen Regina.

Politiet har "stærk grund til at tro", at Myles Sanderson har pådraget sig nogle skader.

Regina ligger omkring 300 kilometer fra James Smith Cree Nation, hvor knivangrebet fandt sted.

James Smith Cree Nation er et samfund, der består af 3400 personer fra den oprindelige befolkning.

Canadisk politi fik meldingen om knivangrebet tidligt søndag morgen.

/ritzau/Reuters