Canadisk vintertemperatur tangerer rekord på 22,5 grader

En region i det vestlige Canada har registreret rekordhøje vintertemperaturer. I byen Penticton i British Columbia blev der således målt 22,5 grader onsdag.

Det oplyser vejrtjenesten Environment Canada torsdag.

- Det er rekord - eller temperaturen tangerer en rekord for at være mere præcis, siger meteorolog ved vejrtjenesten Armel Castellan.

Også den 3. december 1982 blev der målt 22,5 grader. Det skete i den sydøstlige by Hamilton i Ontario, oplyser Castellan.

Artiklen fortsætter under annoncen

Penticton ligger nogle få hundrede kilometer sydøst for byen Lytton, der tiltrak sig international opmærksomhed i sommer ved at sætte varmerekord på 49,6 grader.

Få dage senere blev byen ramt af en omfattende skovbrand, der dræbte mindst to indbyggere.

Provinsen British Columbia led også under historiske varmetemperaturer i sommer. Under de usædvanligt høje temperaturer, der er forbundet med klimaforandringer, blev varm luft fanget af højtryksfronter over det vestlige Canada og det vestlige USA.

Hedebølgen gav en lang række skovbrande yderligere næring og kostede hundredvis af mennesker livet.

- Siden september har vi haft en masse varme, der kommer ind fra subtroperne, forklarer Armel Castellan.

I løbet af den seneste uges tid har en såkaldt atmosfærisk flod raset over det sydvestlige British Columbia.

Atmosfæriske floder er smalle områder med fugt, der er koncentreret i atmosfæren. De indeholder en betydelig mængde vanddamp og kan dermed forårsage mange problemer i kystområder.

Siden midten af november har kraftig nedbør forårsaget katastrofale oversvømmelser i British Columbia. Også dette har myndighederne knyttet til klimaforandringer.

Vintervarmen har desuden spredt sig til det nordvestlige USA, hvor delstaterne Washington, Montana, Wyoming og North Dakota enten har tangeret tidligere rekorder eller sat nye.

I Omaha i Nebraska blev der desuden torsdag målt 20 grader, hvilket er rekordvarmt for årstiden.

/ritzau/dpa