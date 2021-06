Canadiske indfødte kræver svar efter fund af massegrav med børn

En grav med 215 børnelig ved en skole for oprindelige folk har fået grupper til at kræve undersøgelser.

Oprindelige folk i Canada opfordrer til en national indsats for at få undersøgt særlige kostskoler for mulige massegrave.

Det sker, efter at der torsdag i sidste uge blev opdaget en massegrav med de jordiske rester af 215 børn ved Kamloops Indian Residential School.

Nogle af børnene var ned til tre år gamle, og fundet skabte chok landet over.

Derfor er det på tide, at regeringen får skabt klarhed, mener Perry Bellegarde, som leder organisationen Assembly of First Nations, der repræsenterer nogle af Canadas oprindelige folk.

- De overlevende efter disse skoler har fortalt om dette igennem mange år, men ingen ville tro på, at der fandtes disse gravsteder, at børn forsvandt, og at børn døde og blot blev afskaffet, siger Bellegarde til det canadiske medie CBC.

- Ingen ville tro på de overlevendes historier.

Han uddyber ifølge mediet The Globe and Mail, at "de overlevende og deres familier fortjener at kende sandheden".

Det var Tk'emlúps te SecweÌpemc-folket, der torsdag oplyste, at det havde fundet massegraven ved Kamloops Indian Residential School, der engang var Canadas største skole af sin slags.

Skolen var en del af et særligt system i Canada, hvor børn af oprindelige canadiere blev indskrevet på kostskoler med det formål, at de skulle vende deres egen kultur ryggen og tilegne sig vestlig kultur, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Skolerne, hvor børn blev tvangsfjernet fra deres forældre, fandtes i årene 1831 til 1996.

En undersøgelseskommission fandt i 2015, at der havde været overgreb, fejlernæring og voldtægter på skolerne og kaldte ifølge Reuters systemet et "kulturelt folkemord".

Kommissionen fandt, at mindst 4100 børn mistede livet efter overgreb og vanrøgt på skolerne. Det reelle tal menes at være meget højere.

Ifølge CBC opererede mindst 130 af den slags skoler i Canada, og omkring 150.000 børn af oprindelige folk har igennem årene været indskrevet på en sådan skole.

På Kamloops Indian Residential School kunne der gå op til 500 børn på én gang.

Officielle opgørelser melder kun om 50 dødsfald på skolen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Premierminister Justin Trudeau har tilkendegivet, at det "er en vigtig del af at kende sandheden" at foretage udgravninger ved skolerne.

/ritzau/