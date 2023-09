Canadiske sikher håber på hård linje over for Indien

Det sikhiske trossamfund i Canada opfordrer den canadiske regering til at lægge en hård linje over for Indien i kølvandet på beskyldninger om indisk involvering i drab på sikh-leder.

Medlemmer af sikh-samfundet i Canada - det største uden for Indien - siger, at de er lettede over meldingerne om, at den indiske regering kan være involveret i drabet på den canadiske statsborger Hardeep Singh Nijjar.

Han blev skudt 18. juni i Vancouver.

Meldingerne kommer, efter at den canadiske premierminister, Justin Trudeau, mandag meddelte, at canadiske efterretningsgrupper aktivt undersøgte "troværdige oplysninger".

Oplysninger, som tyder på, at indiske agenter udsendt af den indiske regering var involveret i drabet på sikh-lederen i den vestlige canadiske provins British Columbia.

- Vi er glade for at se Indien blive stillet til ansvar, siger Harkirt Singh Dhadda, der er advokat og et højtstående medlem af trossamfundet i den canadiske by Toronto.

- Vi ønsker, at en tilbundsgående undersøgelse stiller personerne, som har været involveret i dette attentat, til ansvar. Herunder dem, der har trykket på aftrækkeren og dem, der har udtænkt dette attentat, siger han.

Regeringen i den indiske hovedstad, New Delhi, kalder beskyldningerne for "absurde".

/ritzau/AFP