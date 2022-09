Caribisk stat vil stemme om at blive republik efter Elizabeths død

Premierminister i Antigua og Barbuda siger, at man inden for de næste tre år vil stemme om at blive republik.

Gaston Browne, der er premierminister i det caribiske land Antigua og Barbuda, siger, at han inden for de kommende tre år vil udskrive en folkeafstemning om, hvorvidt landet skal være en republik.

Det sker efter dronning Elizabeths død. Landet er en del af Commonwealth, en gammel sammenslutning af lande, som mestendels har været en del af det britiske imperium, og har stadig den britiske monark som statsoverhoved.

Premierministeren kom med meldingen om en folkeafstemning, kort tid efter at han havde underskrevet et dokument, der gjorde kong Charles til konge i landet.

- Det er ikke en fjendtlig handling eller for at gøre forskel på Antigua og Barbuda og monarkiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men det er det sidste skridt for at fuldende en cirkel af uafhængighed og for at sikre, at vi reelt er en suveræn stat, siger premierministeren.

Han siger, at folkeafstemningen med stor sandsynlighed kommer til at være i løbet af de næste tre år.

Allerede i april sagde premierministeren, at landet havde et ønske om at blive en republik.

Det skete under et besøg fra prins Edward, der er dronning Elizabeths yngste søn, og hans kone.

Her blev prinsen anklaget for at udvise arrogance, da han i sjov sagde, at han ikke havde taget noter under premierministerens bemærkninger.

William og Kate, der nu er Storbritanniens kronprinspar, kom også i modvind, da de i marts besøgte Jamaica. Modvinden skyldtes blandt andet, at de gav hånd til jamaicanske borgere gennem et stålhegn.

Demonstranter beskyldte dem for at drage nytte af slavers "blod, tårer og sved".

Andrew Holness, der er premierminister i Jamaica, sagde til parret, at landet kan stå over for at blive en republik.

William anerkendte, at det britiske monarkis dage i Caribien kan være talte, da han sagde, at det er op til landenes befolkninger at bestemme deres fremtid.

/ritzau/dpa