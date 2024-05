Catalansk eks-separatistleder har ført valgkamp fra fransk eksil

Op til et regionalvalg i den nordøstspanske region Catalonien søndag har den tidligere catalanske separatistleder Carles Puigdemont ført valgkamp fra Frankrig.

Det har været nødvendigt, fordi han risikerer anholdelse, hvis han rejser ind i Spanien.

Det skyldes, at Puigdemont i 2017 stod i spidsen for Cataloniens forsøg på at løsrive sig fra Spanien.

Han flygtede kort efter den forfatningsstridige folkeafstemning for at undgå retsforfølgelse. Han stod over for anklager om ulydighed og bedrageri.

Men nu ønsker han at "gøre det arbejde færdigt, som vi startede". Det sagde han, da han annoncerede sin valgkamp i marts.

Kort efter at valgstederne er åbnet søndag morgen, ser det dog ikke ligefrem lysende ud for Puigdemont.

Målinger tyder på, at premierminister Pedro Sánchez' socialistparti og kandidaten Salvador Illa er foran Puigdemonts parti, Junts, samt den nuværende leder for regionen, Pere Aragones.

Aragones er leder for det mere moderate separatistparti ERC.

Omkring otte millioner skal til stemmeurnerne og pege på 135 folkevalgte til det catalanske parlament.

Stemmestederne lukker klokken 20.00.

/ritzau/