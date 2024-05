Catalansk valg ser ud til at efterlade mudret politisk billede

Det spanske socialistparti, der ledes af premierminister Pedro Sánchez, står til at blive størst ved søndagens regionalvalg i Catalonien.

Det står klart, efter at 25 procent af stemmerne er optalt.

Socialistpartiet og dets kandidat, den 58-årige Salvador Illa, står ifølge de foreløbige tal til at få 43 pladser i regionens parlament.

Partiet Junts, hvis kandidat er den tidligere separatistleder Carles Puigdemont, står til at blive næststørst ved valget med 32 pladser.

For begge partiers vedkommende gælder det dog, at der er lang vej op til et flertal i det catalanske parlament. Man skal således samle 68 medlemmer for at skabe et flertal i parlamentet, der har 135 pladser.

Dermed kan valget meget vel efterlade et mudret politisk billede, hvor partierne nu skal jagte alliancer for at kunne indtage magten.

Carles Puigdemont stod i 2017 i spidsen for Cataloniens forsøg på at løsrive sig fra Spanien. Han flygtede kort efter den forfatningsstridige folkeafstemning for at undgå retsforfølgelse.

Han stod over for anklager om ulydighed og bedrageri.

Siden har han blandt andet ført valgkamp fra Frankrig.

Den nuværende leder for Catalonien er Pere Aragonès. Han står i spidsen for det mere moderate separatistparti ERC. Det parti står søndag aften til at få 21 pladser i parlamentet med 25 procent af stemmerne optalt.

/ritzau/Reuters