Catalanske demonstranter blokerer veje og jernbaner

På etårsdagen for folkeafstemning om selvstændighed for Catalonien har demonstranter blokeret veje.

Tilhængere af selvstændighed for den spanske region Catalonien har mandag blokeret flere større veje og en jernbanestrækning. Det viser billeder fra en catalansk tv-station.

Blokaderne sker på årsdagen for en folkeafstemning i Catalonien om selvstændighed. Den spanske højesteret erklærede på forhånd folkeafstemningen for ugyldig.

Afstemningen udløste uroligheder. Her kom demonstranter og politi op at slås.

Mandag har hundredvis af aktivister indtaget en strækning på jernbanen i byen Girona, som ligger nord for storbyen Barcelona. Normalt kører et lyntog på strækningen.

Aktivister er også løbet ud på centrale veje i Barcelona og byen Lleida og har blokeret dem. Motorvejen AP-7, der fører fra Catalonien til Frankrig, er ifølge catalansk tv også blokeret.

De trafikale blokader er planlagt af en gruppe, der kalder sig "Komiteen Til Forsvar af Republikken" (CDR).

Den var med til organisere folkeafstemningen for et år siden. Den kæmper fortsat for, at Catalonien kan forlade den spanske stat.

/ritzau/AFP