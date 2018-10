Catalanske separatister er splittet efter mislykket løsrivelse

Catalanske separatister forsøger stadig at blive enige om vejen frem et år efter fejlslået løsrivelse.

Cataloniens separatister står splittet i to grupper, et år efter at regionen uden held forsøgte at løsrive sig fra Spanien.

Mens nogle stadig søger en løsrivelse, forsøger andre at finde en mere pragmatisk løsning.

Den spanske regering valgte sidste år at afsætte den catalanske regionalregering, der 27. oktober 2017 erklærede sig uafhængig af Spanien.

Regionalregeringens leder, Carles Puigdemont, måtte flygte til Belgien, og centralregeringen overtog den direkte kontrol over den velstående region.

- Vi havde indtrykket af, at vi kunne ændre alt, at vi kunne vinde. Nu ser vi en mørk fremtid, siger Carmen Roig på 59 år. Hun bor i Arenys de Munt, der er separatisternes bastion i nærheden af Barcelona.

Vejen mod løsrivelse blev afsporet af den spanske regering og forfatningen, der dikterer, at Spanien skal forblive en samlet nation.

Og selv om Spanien har fået en ny premierminister - Pedro Sanchez - der er afhængig af catalanske partiers støtte for at gennemføre lovændringer, så nægter regeringen at tillade folkeafstemninger om en løsrivelse.

Derfor er separatisterne blevet delt i to grupper: Dem, der støtter Carles Puigdemont i kampen for løsrivelse, og dem, der støtter det mere pragmatiske parti ERC.

Sanchez har været mere åben for dialog med catalanerne end sin konservative forgænger, Mariano Rajoy.

Det har øget kløften mellem separatisterne, der ikke kan blive enige om vejen frem.

- Det er som på en tennisbane, hvor det pludselig er en spiller i stedet for en mur, der sender bolden tilbage, siger Gabriel Colome, lektor i politisk videnskab ved Universitat Autónoma de Barcelona.

- Fra det øjeblik kom alle de latente spændinger blandt separatisterne op til overfladen, tilføjer han.

Carles Puigdemont vil lørdag lancere et nyt parti i forbindelse med årsdagen for den catalanske uafhængighedserklæring.

- Vi taler ikke om en drøm. Vi taler om virkelighed. Vi taler om den catalanske republik, lyder det i tv-klip om det nye parti.

/ritzau/AFP