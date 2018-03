Catalonien udskyder regeringsdannelse på ubestemt tid

En kandidat til præsidentposten i Catalonien sidder fængslet, og derfor må parlamentet udsætte møde.

Cataloniens parlament udskyder en planlagt samling mandag om regeringsdannelse. Mødet er udskudt på ubestemt tid.

Det sker, efter at Spaniens forfatningsdomstol har afvist at løslade separatisten Jordi Sanchez, som er kandidat til præsidentposten.

Sanchez anklages for at have tilskyndet til oprør, og han sidder varetægtsfængslet, mens han venter på retssagen.

Forfatningsdomstolen har sagt, at man ikke kan slippe ham ud på grund af "faren for, at han vil gentage de handlinger", som førte til hans anholdelse.

Mandag skulle medlemmerne af parlamentet være samlet til et møde, hvor man skulle forsøge at forme en regering. Det møde kan man ikke holde, meddeler parlamentet lørdag aften.

I forlængelse af forfatningsdomstolens melding vil Roger Torrent, som siden slutningen af januar har ledet den lovgivende forsamling i Barcelona, mandag indgive en klage ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over Sanchez' fængsling.

Jordi Sanchez blev anholdt i oktober, da krisen i Catalonien stod på sit højeste. Dengang flygtede daværende regionspræsident Carles Puigdemont til Belgien, hvor han fortsat opholder sig.

Flere af hans kolleger blev fængslet under anklager for at have tilskyndet til oprør i forbindelse med en uafhængighedserklæring.

Den spanske forfatningsdomstol havde erklæret en forudgående folkeafstemning om løsrivelse i Catalonien ulovlig. Folkeafstemningen blev dog gennemført alligevel.

Siden tog centralregeringen i Madrid kontrol over den oprørske region i øst. Et regionsvalg blev udskrevet til afholdelse kort før jul.

Valget faldt igen ud til separatisternes fordel, og de ønskede Puigdemont tilbage. Men den catalanske leder har opgivet drømmen om igen at stå i spidsen for Catalonien.

/ritzau/dpa