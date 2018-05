Catalonien vælger ny regional leder med spinkelt flertal

Et splittet parlament i Barcelona i den spanske region Catalonien har valgt Quim Torra som ny regeringsleder.

Cataloniens parlament har mandag eftermiddag valgt 55-årige Quim Torra som ny regional leder. Det skriver flere nyhedsbureauer.

Den tidligere catalanske leder Carles Puigdemont foreslog for få dage siden netop Quim Torra som kandidat til at lede den næste regering i regionen.

I forbindelse med en afstemning om Cataloniens uafhængighed fra Spanien har der været stor virak om Puigdemont. Han er nu i eksil i Tyskland og har selv afvist at blive valgt som regeringsleder igen.

Quim Torra er kendt som en brændende nationalist, som har kæmpet ivrigt for, at Catalonien skal være uafhængig.

I forbindelse med hans valg som leder for regionen har han ifølge nyhedsbureauet AFP da også lovet, at han fortsat vil arbejde for et brud med hovedlandet Spanien.

Valget af den nye leder blev foretaget af et splittet parlament i Barcelona.

Således stemte 66 medlemmer for Quim Torra, mens 65, der ikke går ind for uafhængighed i Catalonien, stemte imod.

Fire parlamentsmedlemmer undlod at stemme.

Udnævnelsen af den nye leder i spidsen for den catalanske regering sætter et punktum for et halvt års magtmæssigt tomrum i regionen.

Carles Puigdemont stod som catalansk præsident i spidsen for en folkeafstemning om løsrivelse fra Spanien i efteråret 2017.

I oktober erklærede Puigdemont så på baggrund af den omstridte afstemning Catalonien for selvstændigt.

Spaniens regering i Madrid og forfatningsdomstolen underkendte imidlertid dette og opløste selvstyret i regionen. Herefter rejste Puigdemont til udlandet.

Carles Puigdemont, som nu opholder sig i Tyskland, har været tilbageholdt af tysk politi, men er blevet løsladt mod kaution.

Spanien har aktiveret en europæisk arrestordre på den tidligere catalanske leder, og han afventer en tysk domstols beslutning om, hvorvidt han skal udleveres til sit hjemland.

På grund af arrestordren vil det udløse en anholdelse af Carles Puigdemont i Spanien, hvis han frivilligt rejser tilbage til landet.

Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, udskrev valget i Catalonien tilbage i december, efter at han havde afsat den tidligere regering, fordi den i strid med forfatningen havde erklæret Catalonien for uafhængigt.

Quim Torra og hans regering bliver ifølge nyhedsbureauet AP efter planen indsat senere denne uge.

/ritzau/