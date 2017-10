Catalonien vil kræve uafhængighed hvis Spanien ophæver selvstyre

Regional kilde: Puigdemont vil erklære uafhængighed, hvis Spanien begynder at ophæve selvstyre.

Cataloniens regionale præsident, Carles Puigdemont, siger ifølge Reuters ved et partimøde i Barcelona onsdag aften, at han formelt vil erklære regionen uafhængig, hvis Spanien begynder at ophæve dens selvstyre.

Det oplyser en unavngiven kilde fra den catalanske regering.

Spaniens regering har krævet, at Catalonien senest torsdag uddyber, hvorvidt regionen har erklæret sig uafhængig.

Spaniens forfatningsdomstol erklærede tirsdag Cataloniens lov om den omstridte afstemning om uafhængighed ugyldig.

I kendelsen tirsdag sagde domstolen, at Cataloniens særlige lov strider imod den nationale suverænitet og "den spanske nations uopløselige enhed".

Domstolen har også erklæret den parlamentssamling, hvor afstemningsloven blev vedtaget, for ulovlig.

I Barcelona siger en regeringskilde, at Puigdemont formelt vil fremsætte en uafhængighedserklæring, hvis Spanien torsdag ophæver selvstyret for Catalonien.

Madrid har fastslået, at catalonierne vil blive underlagt et direkte styre fra Madrid, hvis de ikke torsdag lægger afstand til en symbolsk uafhængighedserklæring, der blev fremsat i sidste uge.

Det vil tage tre til fem dage at ophæve den regionale autonomi, siger politiske iagttagere til Reuters.

/ritzau/Reuters