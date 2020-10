CBS forberedte Trump på svære spørgsmål - alligevel gik han

CBS News har natten til mandag dansk tid offentliggjort stationens version af et omstridt interview med Trump.

USA's præsident, Donald Trump, var forberedt på svære spørgsmål forinden sit interview med CBS News-programmet "60 minutes".

Alligevel endte Trump med at udvandre fra interviewet før tid.

Natten til mandag dansk har tv-stationen bag programmet offentliggjort sin version af det omstridte interview, der blev lavet tirsdag i sidste uge.

Præsidenten selv offentliggjorde torsdag interviewet, som han kalder "falsk" og "forudindtaget".

I CBS' version får seerne indblik i, at værten Lesley Stahl spørger Trump inden interviewet, om han er klar på svære spørgsmål, hvortil han svarer, at hun skal være retfærdig.

Ifølge Lesley Stahl var det på forhånd aftalt, at interviewet skulle omhandle de problemer og spørgsmål, som den amerikanske præsident står over for.

- Jeg vil have retfærdige spørgsmål. Du stiller ikke Biden (Demokraternes præsidentkandidat, red.) svære spørgsmål, siger Trump, kort inden at interviewet begynder.

Flere gange under interviewet siger Trump, at journalisten har et "negativt" fokus i sine spørgsmål.

Det sker blandt andet, da Lesley Stahl spørger ind til præsidentens vælgermøder, hvor langt de færreste deltagere bærer mundbind.

Videoen slutter med, at Donald Trump igen kritiserer Lesley Stahls håndtering af interviewet.

Han beder derefter om en pause, men kommer ikke tilbage. I stedet sender han sin pressesekretær, Kayleigh McEnany, ind med en tyk bog, som hun siger er præsidentens sundhedsplan.

Herefter kommer vicepræsident Mike Pence ind i lokalet, hvor også han skal interviewes. Stahl spørger som det første til Trumps udvandring.

- Trump er en person, der siger, hvad han tænker. Jeg mener, det er en af hans styrker. Det amerikanske folk ved altid, hvor han står, svarer Pence.

/ritzau/