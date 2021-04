CDU-bestyrelse støtter klart Laschet som kanslerkandidat

Bestyrelsen i det tyske parti CDU støtter klart Armin Laschet som konservativ kanslerkandidat, skriver AFP.

Bestyrelsen i det tyske parti CDU giver på et møde mandag klar støtte til Armin Laschet som den konservative kanslerkandidat.

Det oplyser unavngivne deltagere ved mødet.

Med afstemningen er blokken et skridt nærmere at få fastslået, hvem der skal blive kanslerkandidat.

Både Laschet og hans bayerske rival, Markus Söder, bejler til posten.

Efter mere end seks timers drøftelser står det klart, at 77,5 procent af medlemmerne i bestyrelsen stemte for Laschet. 22,5 procent stemte for Markus Söder.

Söder, som leder de konservative kristelige demokrater i CSU i Bayern, har tidligere sagt, at han ville acceptere CDU's beslutning.

60-årige Armin Laschet er partileder i CDU og har hele tiden gjort det klart, at han ønsker at blive forbundskansler Angela Merkels afløser.

Der er mindre end seks måneder til valg i Tyskland, og CDU og CSU står dårligt på grund af blandt andet håndteringen af coronakrisen.

/ritzau/AFP