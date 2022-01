CDU godkender højreorienteret leder efter fejlslagne Laschet

Det konservative tyske parti CDU har ved en digital partikongres lørdag godkendt 66-årige Friedrich Merz som ny formand.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Merz blev valgt som eneste kandidat allerede i december, men er først lørdag blevet endeligt godkendt. Det skete med et overvældende flertal.

915 ud af 983 delegerede fra partiet stemte således for Merz som ny leder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Merz er uddannet advokat og har tidligere forsøgt at blive partiets formand og kanslerkandidat. Han ventes ifølge dpa at bryde med den midtersøgende politiske linje, som CDU i mange år stod for under Angela Merkel.

Merz overtager posten fra Armin Laschet, der ikke formåede at erobre kanslerposten ved det tyske valg i september.

CDU blev sammen med søsterpartiet CSU mindre end socialdemokratiske SPD, der siden er gået i regering med miljøpartiet De Grønne og liberale FDP.

Dermed sidder CDU nu i den tyske opposition.

CDU var fra 2000 til 2018 ledet af Angela Merkel. Merkel blev i december 2021 afløst som forbundskansler af SPD's Olaf Scholz efter 16 år på posten.

Friedrich Merz blev i december ved en urafstemning blandt CDU's knap 400.000 medlemmer valgt som eneste kandidat til formandsposten.

Merz sejrede i sikker stil over Norbert Röttgen og Helge Braun, der begge i højere grad havde proklameret, at de ville følge Merkels linje.

Merz fik 62,1 procent af stemmerne ved den omfattende urafstemning. Derfor var der ikke behov for en anden valgrunde.

Röttgen fik 25,8 procent af stemmerne, mens Braun fik 12,1 procent.

Ved lørdagens digitale partikongres takkede Merz den tidligere formand Laschet for hans "store dedikation" til CDU. Han hyldede ham samtidig for at tage ansvaret for partiets skuffende valg i september.

Merz understregede dog også, at CDU "havde tabt valget i fællesskab".

/ritzau/