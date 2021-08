CDU og De Grønne angriber - men socialdemokraten vinder tv-debat

Klima og covid-19 stod højt på dagsorden, da de tre kandidater til at blive Tysklands kommende kansler søndag aften stødte sammen.

Det skete i en over to timer lang tv-debat fire uger før det tyske valg til Forbundsdagen.

Debatten stod mellem det konservative CDU's kandidat, Armin Laschet, det socialdemokratiske SPD's Olaf Scholz og De Grønnes Annalena Baerbock.

Og den vandt Scholz, viser en måling.

Artiklen fortsætter under annoncen

Debatten var på forhånd anset for den vigtigste i valgkampen, efter at CDU's Laschet har tabt pusten under valgkampen og nu overraskende i en nyere meningsmåling er blevet overhalet af netop Scholz.

Det ændrede debatten formentlig ikke på ifølge nyhedsbureauet dpa. Scholz er stadig manden, de andre skal indhente, og deres angreb mod ham så ud til at prelle af.

En hurtig måling fra instituttet Forza viser, at Scholz udråbes som vinder af 36 procent af seerne, mens 25 procent peger på Laschet. Baerbock kommer midt imellem med 30 procent.

De Grønnes Baerbock stod først på sommeren som favorit til kanslerposten. Forbundskansler Angela Merkel trækker sig fra embedet ved valget.

Men et par fejltrin om blandt andet oplysninger om hendes fortid, har sat Baerbock noget tilbage i meningsmålingerne, hvor hun nu kun optræder på en tredjeplads, omend der er tæt løb mellem de tre partier.

Debatten blev aldrig noget stort paradenummer. På de sociale medier lød der opfordringer til de tre om at gå sammen i en regering, eftersom de ikke synes specielt uenige.

Baerbock opfordrede til et "ægte opbrud i Tyskland" og mindede om, at der er mange fattige børn i Tyskland. Desuden talte hun om en "ægte beskyttelse af klimaet".

Det var Scholz med på, men han betonede, at det skulle gå hånd i hånd med at sikre arbejdspladser i Tyskland.

Laschet erkendte, at han på det seneste har været i modvind på den politiske scene. Men fremholdt, at han vil være en del af "team CDU" og henviste til CDU's koryfæer Konrad Adenauer, Helmut Kohl og Angela Merkel. De stod alle for stabilitet, påpegede han. Også i den økonomiske politik.

Scholz og Laschet afviste begge, at de vil gribe til tvungne vaccinationer mod covid-19, men Baerbock ville ikke afvise det i alle situationer.

/ritzau/