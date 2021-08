CDU's leder afviser ny coronanedlukning i Tyskland

Partilederen og kanslerkandidaten for de tyske kristelige demokrater i CDU, Armin Laschet, vil ikke se flere nedlukninger af det tyske samfund - heller ikke hvis smittetallene for covid-19 stiger.

- Jeg går ud fra, at vi gør fremskridt med vaccinationerne, og at vi ikke igen skal have restriktioner for dem, som har fået vaccinen, siger Laschet til dagbladet Bild.

På et direkte spørgsmål, om der er tale om et løfte, hvis Laschet i næste måned - den 26. september - bliver valgt til at efterfølge partifællen Angela Merkel som kansler, svarer CDU-lederen:

- Ja, jeg lover det!

Laschet er hårdt presset af dårlige tal i meningsmålingerne, og han har i de seneste uger forsøgt at profilere sig på coronapolitikken, efter at han tidligere er blevet anklaget for at stå for en vag og uklar linje på området.

Det tyske forbundsdagsvalg finder sted den 26. september. I de seneste målinger står CDU/CSU og socialdemokratiet SPD nogenlunde lige, mens miljøpartiet De Grønne ligger et par procentpoints bagefter.

I april blev Laschet udpeget som konservativ kanslerkandidat. Det skete efter et opgør med Markus Söder, der leder CDU's kristelige demokrater i Bayern.

Men CDU og CSU er den seneste tid faldet drastisk i de nationale meningsmålinger. Det tilskrives blandt andet en uheldig episode for Laschet under de voldsomme oversvømmelser i det vestlige Tyskland i juli.

På et tv-transmitteret pressemøde i delstaten Nordrhein-Westfalen kunne Laschet ses grine voldsomt i baggrunden, mens forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier talte om de mange ofre for katastrofen.

I meningsmålingerne er CDU og CSU faldet fra knap 30 procents opbakning umiddelbart inden oversvømmelserne til 23 procent den 18. august. Det viser tal fra analyseinstituttet Forsa.

De bliver dermed åndet i nakken af SPD, der har fået vind i sejlene og nu står til 21 procent af stemmerne. Det socialdemokratiske parti har den 63-årige Olaf Scholz som kanslerkandidat.

SPD har overhalet partiet De Grønne, der står til 19 procent af stemmerne. De Grønnes kanslerkandidat er 40-årige Annalena Baerbock.

/ritzau/AFP