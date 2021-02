Centralamerika oplever eksplosiv stigning i sultproblemer

I lande som El Salvador og Guatemala er antallet af folk, der sulter, firedoblet på to år, oplyser FN-agentur.

Antallet af folk, der ikke kan få nok mad på bordet, er eksploderet i Centralamerika de seneste år.

Det viser nye tal frigivet tirsdag af FN's Verdensfødevareprogram (WFP) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua har næsten otte millioner mennesker i år jævnligt oplevet sult ifølge WFP. Det er næsten en firedobling i de fire lande i forhold til 2018.

FN's Fødevare- og Landbrugsorganisationen (FAO) definerede i en rapport sidste år sult som perioder, hvor befolkningsgrupper oplever alvorlig mangel på mad.

Det vil sige, hvis folk går i flere dage uden at spise på grund af mangel på penge, adgang til mad eller mangel på andre ressourcer.

WFP peger på, at stigningen skyldes en blanding af coronapandemien, økonomisk krise og flere naturkatastrofer i regionen.

- Den økonomiske krise skabt af covid-19 havde allerede gjort mad på supermarkedshylderne uopnåeligt for de fleste udsatte mennesker, da de to orkaner Eta og Iota gjorde situationen endnu værre, siger WFP's regionaldirektør i Latinamerika og Caribien, Miguel Barreto, ifølge Reuters.

De to orkaner hærgede i regionen med to ugers mellemrum i november. De kostede mindst 200 mennesker livet, ødelagde titusindvis af hjem og efterlod skader for milliarder.

/ritzau/